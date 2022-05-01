Criptoswaps Edirnespor: 0-0
Demirören Haber Ajansı - Spor
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STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Furkan Bakan (xx), İlker Ayten (xx), Kerem Candaş (xx)FETHİYESPOR: Enes (xx) - Mehmet Sacit (xx), Serhat (xx), Kadir (x), Özgür (xx), Serdar Ümit (xx), Onur (xx) (Dk. 84 Talha), Ali Han (xx) (Dk. 85 Berkin), Nurettin (x), Umut (x) (Dk. 75 Burak xx), Serhan (x) (Dk.
FETHİYE, MUĞLA (DHA) -
STAT: Fethiye İlçeHAKEMLER: Furkan Bakan (xx), İlker Ayten (xx), Kerem Candaş (xx)FETHİYESPOR: Enes (xx) - Mehmet Sacit (xx), Serhat (xx), Kadir (x), Özgür (xx), Serdar Ümit (xx), Onur (xx) (Dk. 84 Talha), Ali Han (xx) (Dk. 85 Berkin), Nurettin (x), Umut (x) (Dk. 75 Burak xx), Serhan (x) (Dk. 67 Cihad x)CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR: Ahmet Çağrı (xxx) - Kaan (xx) (Dk. 69 Atakan xx), İsmail (x), Gencay (xxx) (Dk. 88 Abdussamet), Sertaç (xx), Uğur (xx) (Dk. 78 Erkan xx), Güney (xx), Semih (xx), Çağlar (xx) (Dk. 78 Gökay xx), Furkan (x), Engin Berk (x)SARI KARTLAR: Güney, Gencay, Engin Berk (Edirnespor), Serhat, Cihad ( Fethiyespor )
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta Karşıyaka yenilgisiyle şampiyonluk yarışında havlu atan Fethiyespor, evinde Criptoswaps Edirnespor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. Esenler Erokspor'un şampiyon olduğu grupta bu skorla Fethiyespor ligin son haftasına 65 puanla ikinci sırada girdi.
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