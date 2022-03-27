Para masa tenisinde İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım 7 sporcuyla yer yarıştığı organizasyonda 2 altın, 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Müsabakalar sonunda milli sporcular Nergiz Altıntaş-İrem Oluk çift kadınlarda altın, Süleyman Vural-İrem Oluk karışık takımlarda altın, bireysel yarışlarda Hatice Duman gümüş, Nergiz Altıntaş, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas, çift kadınlarda Neslihan Kavas-Merve Cansu Demir, karışık takımlarda da Hamza Çalışkan-Hatice Duman ve Merve Cansu Demir- Lopez (İspanya) bronz madalya elde etti.