Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi
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Para masa tenisinde İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi.
Para masa tenisinde İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Costa Brava Spanish Para Open Turnuvası sona erdi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım 7 sporcuyla yer yarıştığı organizasyonda 2 altın, 1 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.
Müsabakalar sonunda milli sporcular Nergiz Altıntaş-İrem Oluk çift kadınlarda altın, Süleyman Vural-İrem Oluk karışık takımlarda altın, bireysel yarışlarda Hatice Duman gümüş, Nergiz Altıntaş, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas, çift kadınlarda Neslihan Kavas-Merve Cansu Demir, karışık takımlarda da Hamza Çalışkan-Hatice Duman ve Merve Cansu Demir- Lopez (İspanya) bronz madalya elde etti.