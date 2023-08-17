Çorum Şehir Stadyumu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği standartlara uygun hale getirildi ve ilk maç Cuma günü Çorum FK-Giresunspor arasında oynanacak. Stadyum, ayrıca milli maça da ev sahipliği yapacak.

Çorum Şehir Stadyumu, 1. Lig maçları için hazır hale geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği standartlara uygun şekilde eksiklikleri giderilen Şehir Stadyumu'nda ilk maç Cuma günü Çorum FK-Giresunspor arasında oynanacak.

Çorum Belediyesi tarafından inşa edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen Çorum Şehir Stadyumu, yeni sezonu açıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyonluk kupasını alarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Ahlatcı Çorum FK, kendi sahasındaki ilk maçında Giresunspor'u ağırlayacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte maç öncesinde Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın "Daha önceden TFF'den gelen bir heyet, stadyumumuzu inceleyerek birinci lig standartlarına uygun hale gelmesi konusunda eksiklikleri bildirmişleri. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çorum Belediyesi'nin de destekleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından kısa sürede bütün eksiklikler tamamlandı. Çorum FK - Giresunspor maçına hazırız" dedi.

'Hedef Süper Lig'

Trendyol 1. Lig'de Ahlatçı Çorum FK'ya başarı dileyen Başkan Aşgın "Geçtiğimiz hafta 3-0 gibi net bir skorla güzel bir başlangıç yaptık. Besmele ile başladığımız bu yolun sonu inşallah başarıyla tamamlanacak. Çok ciddi transferler yapıldı, şehrimiz kenetlendi, bizler yerel yönetim olarak takımımızın arkasındayız. Yeni hedefimiz Süper Lig. İnşallah sezon sonunda süper lige yükseleceğiz" şeklinde konuştu.

'Passolig'i unutmayın'

Passolig konusunda da hatırlatma yapan Başkan Aşgın, "Cuma günü 21.00'de ilk maçımızda Giresunspor'u ağırlayacağız. Bu yıl maçlara girişlerde passolig sistemi uygulanacak. Passolig olmadan maçlara girilmeyecek. Taraftarlarımızın mutlaka passolig kartlarını almaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

'Çağlar'dan Başkan Aşgın'a teşekkür'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da, her alanda spora destek veren Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür etti. Stadyumun birinci lig standartlarına uygun hale gelmesi için yaptıkları çalışmaları Çorum Belediyesi'nin de destekleriyle tamamladıklarını ifade eden Çağlar, "Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK'ya başarı diliyoruz. Güzel bir başlangıç yaptı, sonunun da şampiyonluk olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Çorum, milli maça ev sahipliği yapacak'

Çorum Şehir Stadyumu 31 Ekim'de de milli maça ev sahipliği yapacak. UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı 31 Ekim Salı günü Çorum Şehir Stadyumu'nda Lüksemburg ile karşılaşacak.

Şehrimizde milli maç oynanması konusunda Futbol Federasyonu'ndan talepte bulunduklarını hatırlatan Başkan Aşgın, ısrarlı taleplerin karşılık bulduğunu ve 31 Ekim'de Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ile oynayacağı maçın Çorum'da yapılacağını söyledi. - ÇORUM