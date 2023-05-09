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Çorum Kadın Masa Tenisi Takımı Süper Lig'de

Çorum Kadın Masa Tenisi Takımı Süper Lig'de

Spor Haberleri

Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nün erkekler takımının ardından masa tenisi kadın takımı da Süper Lig'e yükseldi.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nün erkekler takımının ardından masa tenisi kadın takımı da Süper Lig'e yükseldi.

6-8 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli'nde yapılan 1. Lig üçüncü etap müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayan Çorum Belediyesi Spor Kulübü, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Gelecek sezon hem masa tenisi erkek takımının hem de kadın takımının Süper Lig'de mücadele edeceğini hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı ve Çorum Belediyesi Spor Kulübü Başkanı İsmail Yağbat, "Bu önemli başarıya imza atan antrenörlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah gelecek sene Süper Ligde de önemli başarılar elde edeceğiz. Bizlere inanan, bizlere her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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