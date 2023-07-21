ÇORUM İskilip Kaymakamı Belediye İskilipspor'da futbol oynayacak

ÇORUM'un İskilip ilçe Kaymakamı Yunus Emre Vural (33), 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Belediye İskilipspor'da futbol oynayacak.

Belediye İskilipspor yönetim ile görüşen ve forvet mevkisinde oynayan Kaymakam Vural, atılan imzanın ardından sahaya çıktı. Vural, "Futbola ilkokuldan merak salmıştım. Okul takımlarında futbol oynadım. En son 2 yıl önce Elağzı İl Özel İdarespor"a oynadım. Şimdi ise bulunduğu ilçede spora pek çok meraklı genç gördüm ve onları teşvik etmek amacıyla Belediye İskilipspor'a transfer oldum. Genç arkadaşlarımızla birlikte burada top koşturacağız. Sporun birleştirici etkisini görev yaptığım ilçeye yaymak istiyorum" dedi.

Belediye İskilipspor yöneticilerinden Osman Top ise önemli bir transfer yaptıklarına işaret ederek, "İlçe kaymakamımızı renklerimize bağladık, çok mutluyuz. Kendisi gençlerimizi spora teşvik etmek için sahaya inmiş durumda. Takımımıza büyük katkılarının olacağını biliyor ve başarılar diliyoruz" diye konuştu. (DHA)