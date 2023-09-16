Çorum Futbol Kulübü Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Tahsin Tam, iyi hazırlandığımız bir maçta güzel bir skor aldık diyerek, "Ligde üçüncü deplasman maçında 3. galibiyetimizi aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşan Çorum Futbol Kulübü, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Bizim için ilginç bir istatistik ile sonuçlandırdığımız bir maç oldu. Ligde üçüncü deplasman maçında 3. galibiyetimizi aldık. İyi hazırlandığımız bir müsabakaydı. Açıkçası puan veya puanlar almak için sahaya çıktık. İlk yarıyı önde bitirdik. İkinci yarının başlaması ve dakikaların geçmesiyle birlikte rakibimizin kontrolsüzce üzerimize geleceğini biliyorduk. Oyuncu değişikliklerimizi bu planlama doğrultusunda yaptık ve sahadaki oyunu geçiş oyuna dönüştürdük. Nitekim oyuna sonradan giren oyuncularımızda gereğini yaptı ve galip gelmeyi başardık. Camiamıza hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız müsabakaya hazırlanacağız. Ümraniyespor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL