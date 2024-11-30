Çorum FKErzurumspor FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK'nın sahasında Erzurumspor FK'ya mağlup olduğu karşılamanın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta son düdüğün çalmasının ardından takımların tekrar sahaya çağrılması ve eksik sürenin oynatılmasının insani bir hata olduğunu söyledi. Özbalta, futbolda sürekli hakemlerin, teknik direktörlerin ve formdaki futbolcuların ağır şekilde eleştirmesinden mustarip olduklarını söyledi.

"Kendi oyuncularımız tam anlamıyla beni memnun ettiler"

Takımın istediklerini yaptığını, ancak sahadan galip ayrılamadıklarını belirten Özbalta, "İyi bir gidişatımız vardı, çıkışımızı devam ettirmek istediğimiz karşılaşmalardan birisiydi. Rakip takımda iki haftadır kaybediyordu. Burada kaybetmek onları güven anlamında, moral anlamında aşağı çekecekti. Başta seyirde çok ekstra bir şey yoktu. İki takım da mücadele anlamında çok iyi hazırlanmıştı. Biz de kazandığımız halde Erzurum takımını altımıza alacaktık. Skorlara baktığımızda belki dördüncü sıraya çıkacaktık. Kendi oyuncularımız tam anlamıyla, beni memnun ettiler" dedi.

"Gösterdikleri reaksiyon, oyun ve mücadeleden dolayı tüm oyuncularımdan memnunum"

Üzgün olsalar da takımın bekledikleri reaksiyonu gösterdiğini kaydeden Özbalta, "Maçın geneline baktığınızda pozisyonlarımız var mıydı, çok net pozisyonlarımız var. Bu sene bunlardan biraz canımız yanıyor. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeyle alakalı oyuncuların büyük uğraşı var, çalışıyoruz, çabalıyoruz. En çok girdikleri pozisyonu değerlendirmek isteyenler onlar. Tabiri caizse biraz fazla gol kaçırıyoruz. Son saniyeye kadar yediğimiz gol haricinde oyundan, oyuncularımdan ve mücadeleden çok memnunum. Kimsenin başının yere eğilmemesi lazım. İstediklerimizi son saniyeye kadar yerine getirdiklerini düşünüyorum. Karşımızda da bu seneki yapılanmasıyla, kadro kalitesiyle geçen sezonlardaki Erzurum takımı yok. İyi bir kadro yapılanması, sağlam takım anlayışı var. Bu anlamda oyuncularımı kutluyorum. Çok üzülecek bir durum yok. Sadece kimse mağlup olmak istemiyor, o anlamda hepimiz üzgünüz. Gösterdikleri reaksiyon, oyun ve mücadeleden dolayı tüm oyuncularımdan memnunum" diye konuştu.

"Şimdi biz kaybettik diye adamı öldürmenin anlamı yok"

Yaşanan hata ile ilgili hakemlere hakkını helal ettiğini ifade eden Özbalta, "Çok açık söylüyorum, hangi büyüğüm, hangi arkadaşım, ben bu ortamda sahaya çıkayım, bu ortamda hiçbirimizin maç yönetme ihtimalimiz yok. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri biz hakemlere yapıyoruz, günah keçisi onları ilan ediyoruz. Bugün yaşattıkları sahadan gitme gelme durumu, telsizden dolayı kendisi adına sağlıklı bir durum değildi. Ama ondan dolayı teması kuramadı demek ki hata yaptı. Şimdi biz kaybettik diye adamı öldürmenin anlamı yok, yazık, günah. Yerlisi, yabancısı demiyorum ama bizim insanımız başka insan. Kaybettiğimiz için her şeyi söyleyebiliriz, alışkanlık haline getirdik. Üslubumuzu, tarzımızı koruyarak eleştiri yapabiliriz. Ama işin özünde bizim ülke onu olarak bunu değiştirmemiz lazım. Kalkıp da ben hakeme ne diyeyim, talihsizliği vardı. Hem temsilci hem gözlemci arkadaşımız bu olayı çok büyütmesin, insanın başına gelebilir. El atmaları lazım. Maçın genel gidişatıyla alakalı hatalı kararlar vermiştir, o herkes için geçerlidir. Kalben söylüyorum, sadece hakem üzerinden veya yarın öbür gün hocalar, teknik direktörler üzerinden yüklenmesinden aşırı bıktım. Böyle bir memlekette yaşamak zoruma gidiyor. Hakemlere bu kadar yüklenilen, teknik adamlara bu kadar yüklenilen, iyi gidişatı olurken yuhlanan oyunculardan dolayı aşırı mustaribim. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Düzelecek mi, umutsuzluk günahtır ama benim öyle bir umudum yok. Benim etrafımdakileri inanılmaz yoran bir şey" şeklinde konuştu.

Yusuf Randa: "Sayısal üstünlüğü vermedik"

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa ise, "Çorum FK'ya geçmiş olsun diyoruz. Gerek şehre geldiğimiz günden itibaren ve bugün Çorum FK yönetiminin göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta hakem hatalarından kaynaklı olarak değerlendirme yapamamıştık. Teknik analiz olarak Çorum takımı, topa sahip olduğu zaman 2-1-4-3 düzenini alıyordu. Zaman zaman ikinci bölgeye geldiği zaman Ferhat'la ya da Atakan ile arkayı üçleyip 3-2-5 dizilişini alıyordu. Biz bu maç özelinde 3-4-2-1 rakip karşılamayla sahaya çıktık. Çorum takımının kenarlardan yaptığı 3'lü rotasyonlardan sayısal üstünlüğü vermedik" şeklinde konuştu.

"Vadeden ataklar noktasında 2-3 pozisyon verdik"

Rakibe çok önemli pozisyonlar vermediklerini kaydeden Randa, "Deplasmanda oynamamız bizim için çok fark etmiyor. Biz iç sahada ya da dış sahada her zaman aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bugün de kendi oyun düzenimize yakın bir şekilde oynadık. Ön alanda baskılarımızı yaptık, rakibi sahamıza çok yaklaştırmadık. Her ne kadar top bazı bölümlerde Çorum takımında gözükmüş olsa da kalemize yakın, aksiyon alanlarında çok fazla pozisyon ya da umut vadeden ataklar noktasında 2-3 pozisyon verdik. Bunların da çok tehlike arz ettiğini düşünmüyorum. Az önce futbolcu arkadaşlarımla da konuştum. Bu galibiyetimizi öncelikle Başkanımız Ahmet Dal ve Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya armağan ediyoruz. Geçen haftaki maçta çok bariz hakem hataları yaşanmıştı, bu hatalardan kaynaklı çok ciddi haksızlığa uğrayarak ikisi de ceza aldılar" ifadelerini kullandı.

"Bunlar insani hatalar, art niyetli hatalar değil"

Taraftarlara da teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Randa, maçın son düdüğünün çalmasının ardından futbolcuların tekrar sahaya çağrılması ve eksik sürenin oynatılmasını değerlendirerek, "Kasımpaşa'da çalışırken de Gaziantep FK karşılaşmasında da buna benzer durum yaşanmıştı. Hatta biz soyunma odasından çıkıp gelmiştik. Bunlar insani hatalar, art niyetli hatalar değil. Bu tarz hatalar bizim için önem teşkil etmiyor. 3 dakikaysa 3 dakika, 5 dakikaysa 5 dakika, 30 saniyeyse 30 saniye, çıkar, oynarız. Yeter ki art niyetli hatalar yaşanmasın, bu tarz insani hatalar çok önemli değil. Hakemin de dalgınlığına gelmiştir, 8 dakikayı 6 dakika görmüştür, hiç problem değil. Allah'tan iki tarafta da sakatlık yaşanmadı, bizim için sevindirici tarafı bu" dedi. - ÇORUM