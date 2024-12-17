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Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı

Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası Hazırlıklarına Başladı
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Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Anagold 24 Erzincanspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına başladı. Maç 19 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda perşembe günü Anagold 24 Erzincanspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor ile 19 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Çorum FK, dün itibarıyla Erzincan'da oynanacak karşılaşma için hazırlıklara başladı. 15 Aralık'ta Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faliyetler ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından hemen Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başlayan Çorum FK, idmanlarına bugün de devam edecek. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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