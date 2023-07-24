Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve teknik-taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Hazırlıklar akşam antrenmanıyla devam edecek.