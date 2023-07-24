Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve teknik-taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Hazırlıklar akşam antrenmanıyla devam edecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan kırmızı-siyahlı takımın oyuncuları, teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.
Çorum FK, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Spor