Üye Girişi
Haberler

Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 4-0 ile Geçti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta, Yeni Malatyaspor karşısında elde ettikleri 4-0'lık galibiyetin ardından oyuncularını tebrik etti ve maçın ciddiyetine vurgu yaptı.

Çorum FK teknik Direktörü Serkan Özbalta, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncu ciddiye aldılar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ankara'da Yeni Malatyaspor'la karşılaşan Çorum FK müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli arada iyi antrenmanlar yaptıklarını ve bunların da sahaya yansıdığını aktaran Özbalta, şu ifadelere yer verdi:

"Futbol kuralları içerisinde kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Özellikle vurguladığımız ciddiye alınması gereken müsabakalardan biriydi. Bu gibi müsabakalarda maçı ciddiye almazsanız odaklanmazsanız, golün geciktiği her dakika maçın stres seviyesi biraz daha yukarıya doğru çıkıyor. Bazen inanılmaz kolay pozisyonları kaçırabiliyor veya kazansanız bile çok fazla yıpranabiliyorsunuz. Bu çerçevede oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncu ciddiye aldılar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor ankara Futbol Yaşam Spor

Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 Narin'in yengesi, açık açık söyledi: Eşimden başka kimseden şüphelenmiyorum

Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum

 İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

Listenin dibine demir atanları tahmin etmek pek kolay
Erdoğan müjdeyi verdi! Bosna Hersek'e kimlikle seyahat dönemi başlıyor

Turistlerin çok sevdiği ülkeye, artık sadece kimlikle gidebileceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! (GS-RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link! Galatasaray Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) GS Rizespor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Rizespor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brighton Ipswich Town maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Ipswich Town maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ YAYIN) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Bandırmaspor Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Amed geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Amedspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bandırmaspor Amed golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title