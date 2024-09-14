Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 4-0 ile Geçti

Çorum FK teknik Direktörü Serkan Özbalta, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncu ciddiye aldılar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ankara'da Yeni Malatyaspor'la karşılaşan Çorum FK müsabakadan 4-0 galip ayrıldı. Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli arada iyi antrenmanlar yaptıklarını ve bunların da sahaya yansıdığını aktaran Özbalta, şu ifadelere yer verdi:

"Futbol kuralları içerisinde kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Özellikle vurguladığımız ciddiye alınması gereken müsabakalardan biriydi. Bu gibi müsabakalarda maçı ciddiye almazsanız odaklanmazsanız, golün geciktiği her dakika maçın stres seviyesi biraz daha yukarıya doğru çıkıyor. Bazen inanılmaz kolay pozisyonları kaçırabiliyor veya kazansanız bile çok fazla yıpranabiliyorsunuz. Bu çerçevede oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncu ciddiye aldılar." - ANKARA