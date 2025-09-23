Çorum FK ve Serik Spor Berabere Kaldı
TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Çorum FK, Serik Spor ile 1-1 berabere kaldı. Serik Spor'un golü 58'inci dakikada geldi, Çorum FK ise 63'te eşitliği sağladı.
TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Çorum FK, sahasında Serik Spor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Mücadelenin 58'inci dakikasında Serik Spor, Joao Pedro Reis Amaral'ın pasında topla buluşan Bergovskiy'in golüyle öne geçti: 0-1. Çorum FK ise bu gole 63'üncü dakikada karşılık verdi. Sol kanattan gelişen atakta Arda'nın ortasında Aleksic topu Yusuf Erdoğan'a bıraktı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşarak skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor