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Çorum FK ve Amed Sportif Beraberliği Değerlendirildi

Çorum FK ve Amed Sportif Beraberliği Değerlendirildi
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Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktörler karşılaşmanın ardından takım performansları ve sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig 16. haftasında oynanan Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Çorum FK konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, kendileri açısından kaybolan 3 puanın olduğunu belirterek, "Ligin cumartesi oynanan maçlarına baktığımızda, ligin nasıl devam edeceğini hepimiz görüyoruz. İlk yarı çok sıcak geçecek. Bugün o rakiplerden birisi de Amed. 4 maçta 8 puan alıp, 2 galibiyet, 2 beraberlikle yenilmeyen takım. Bunun verdiği bir öz güvenle buraya geldi. Oyuncu kalitesi de iyi olan bir takım. Bizim açımızdan baktığınızda kaybolan 2 puan, iyi bir hazırlık, çalışılan, söylenen her şeyin hemen gerçekleştiği bir müsabakayı yaşadık. Pozisyon açısından zengin bir maçtı ama gol zenginliği açısından bizim için kısır geçti. Tabii ki kazanmak istiyoruz ama hepimizin bilmesi gereken bir şey var, normal bir lig değil, hepsi birbirine denk takımlar. Farklı bir skor alan takımın, gelecek hafta rakibini yeneceği anlamına gelmiyor. Böyle bir lig yaşıyoruz. Bu sene bu dinamikleri bilerek, soğuk kalarak sezonu maksimum bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Hep ilk 7'nin içinde olmak istiyoruz. Bahara geldiğimizde sıralamayı belirleyecek maçlarda ilk iki, üç, dört ve diğer dört takımı belirleyecek döneme heyecanla gitmek istiyoruz. O anlamda kaybedilen 2 puan var. Gerçekten belki de sezonun en iyi oyunuydu. Erzurum müsabakası iyiydi, Gençlerbirliği maçının ilk yarısı çok iyiydi, Iğdır maçının ikinci yarısı çok iyiydi, buna benzer maçlar vardı. Bu maçta da 75-80 dakika boyunca iyi bir mücadele vardı ama istediğimiz galibiyeti alamadık. Ben buradan oyuncularımızı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum, onlarla gurur duyuyorum. Bugün gurur duyulası bir oyun oynadılar. Diğer taraftan da taraftarlarımız desteğini esirgemedi" dedi.

Servet Çetin: "1 puan almak bizim için iyiydi"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise, "Biz oynayan takımız, bu yüzden oynamamız gerekiyordu. Aslında rakip de tam bize göre baskılar yapıyordu. Zaman zaman bu baskılardan iyi kurtulduk ama ileride topları kullanamadık. Son paslarımızda hatalar oldu. Çok basit top kayıpları yaptık. Özellikle geçmiş maçlara bakacak olursak bu maçta top kaybımız çok. İkinci topları iyi alamadık, rakip aldı. Deplasman 1 puan almak bizim için iyiydi. Rakiplerimize önde baskı yapmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz haftalardır. Çünkü maalesef elimizde alternatif oyuncularımız yok. Bizim en büyük handikaplarımızdan bir tanesi hamle yapma gücümüz yok, özellikle ön hatlarda. Bunun da sıkıntısını yaşıyoruz. Belki 2-3 çabuk oyuncumuz olsa maçı farklı şekilde bitirebiliriz ama maalesef bunu değerlendiremiyor, kullanamıyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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