Haberler

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Vanspor FK Maçını Değerlendirdi

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Vanspor FK Maçını Değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Vanspor FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, son vuruşlardaki eksikliklerinden bahsederek namağlup yolculuklarına devam ettiklerini vurguladı. Oyuncularını ve seyircilerini tebrik eden Tam, uzun bir maratonun sürdüğünü belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Vanspor FK karşılaşmasının ardından, "Son vuruşlarda ve son pas kalitesinde biraz daha iyi olabilseydik istediğimiz 3 puanı alarak geceyi sonlandırabilirdik. Ama namağlup yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Vanspor FK ile 0-0 berabere kalan Çorum FK'nin teknik direktörü Tahsin Tam, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularını tebrik eden Tam, iyi bir oyun oynadıklarını, ancak golü bulamadıklarını ifade etti. Yollarına namağlup olarak devam ettiklerini belirten Tam, "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Rakibimiz de son 4 maçtır oynadığı taktiğin dışında bir dizilişle sahaya çıktı. Onunla ilgili önlemlerimizi hemen geliştirdik. Oyuncularımız iyi reaksiyon gösterdi. İlk devrede kalecilerinin sakatlığından, zaman geçirmeye yönelik hareketlerinden dolayı oyunun çok durakladığı anlar oldu. Ama ikinci yarı tamamen baskıyı kurduğumuzu düşünüyorum. Tüm denemeleri yaptık. Oyuncularım inanılmaz bir şekilde, yüksek konsantrasyonla verdiğimiz sorumsuzlukları kusursuz şekilde yerine getirerek hareket ettiler. Oyuncularımın hepsini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rakip kapalı defansta, kalabalık duran bir takımdı. Onları açmak çok kolay değil ama ona yönelik aksiyonlarımızı geliştirdik. Son vuruşlarda ve son pas kalitesinde biraz daha iyi olabilseydik istediğimiz 3 puanı alarak geceyi sonlandırabilirdik. Ama namağlup yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımız sonuna kadar desteği hak ediyor. Seyircimize de ayrı bir parantez açmak istiyorum, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar desteklerini kusursuz şekilde sürdürdüler. 3 puanla maçı sonlandıramadığımız için onlardan özür diliyorum. Uzun bir maraton, namağlup devam ediyoruz ve lideriz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi

Tesadüfen karşılaştığı kişiye söyledikleri İmamoğlu'nun başını yaktı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı

F-16'lar peş peşe havalandı! Rus İHA'sı bu kez o ülkede görüldü
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi

Gardını aldı! MHP lideri Bahçeli'den 'boks eldivenli' poz
Akıllı telefonlarda yeni dönem başlıyor, sim kartlar tarihe karışıyor

Akıllı telefonlarda yeni dönem! Sim kartlar tarihe karışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında kalp krizi geçiren çocuk, milli kalecinin kuzeni çıktı

12 yaşında kalp krizi geçiren çocuk, milli yıldızın kuzeni çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.