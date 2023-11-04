Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam: Mağlubiyette sadece hakem kararlarını eleştirmemeliyiz

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, mağlubiyette sadece hakem kararlarının eleştirilmemesi gerektiğini belirterek, "Kendi hatalarımızı da görmeliyiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Çorum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, iyi başlamadıkları bir mücadelede 2-0 öne geçerek oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını söyledi. İkinci yarı bambaşka bir maç olduğuna dikkat çeken Tam, "Verilen yanlış kararlar maçı önüne geçti diye düşünüyorum. Üzücü oldu bizim için. O anda tepki verip soğukkanlılığımızı korumalıydık. Yediğimiz gollere de baktığımızda kontradan yakalandığımız pozisyonlar değildi. Takım olarak kendi yarı sahamızdaydık. Sayısal eksikliğimiz yoktu. Çok fazla pozisyon vermeden 3-2 yenildik. Böyle olmaması gerekiyordu. Hakem kararları falan gibi bir sürü mazeret üretilebilir ama 2-0'dan 3-2'ye dönüyorsa maç bana yazar" diye konuştu.

Taraftarın istifa çağrısı ile ilgili soruya da cevap veren Tam, "Onunla ilgili değerlendirmeyi yönetim kurulu yapar. Gereken mücadeleyi bu takım için şimdiye kadar verdik. Profesyonel hayatın içinde olabilen şeyler. Gerekli değerlendirmeyi yaparlar biz de ona saygı gösteririz. Bunların konuşulacağı bir ortamda olmadı. Herkesin morali bozuk" ifadelerini kullandı.

Kararlarla ilgili pozisyonları inceleyeceğini anlatan Tam, "Sadece duyum var. Öncesinde verilmeyen kararlar maça mal oldu. Hakem hataları olabilir. Verilen kararlar yanlış olabilir. Sadece hakeme yüklenmemiz gerekiyor. Kendi hatalarımızı da görmeliyiz" diye konuştu. - ÇORUM