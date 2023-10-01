Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam: Bugün maça hakem damga vurdu

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bugün maça hakem damga vurdu. Vermediği ofsaytlar ve vermediği penaltı pozisyonu var' dedi.

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün maça hakem damga vurdu. Vermediği ofsaytlar ve vermediği penaltı pozisyonu var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Çorum FK deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'ya 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, maça hakemlerin damga vurduğunu ifade ederek, "İyi tanıdığımız bir takım. Maçın duran top ağırlıklı geçeceğinin farkındaydık. Talihsiz bir penaltı ve duran topla gol yedik. Oyunu çevirmek için sonrasında gerekli gayreti ortaya koyduk. Sonlandırmada becerili olmadık. Maçın ikinci yarısında 2-0 geriye düştükten sonra oyunu bırakmadık. Bugün maça hakem damga vurdu. Vermediği ofsaytlar ve vermediği penaltı pozisyonu var. Hakemin verdiği kararlar bizim buradan puansız gitmemize sebep oldu" diye konuştu. - MUĞLA