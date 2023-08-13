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Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam: Aynı ciddiyet ile yolumuza devam edeceğiz

Spor Haberleri

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Tuzlaspor maçının ardından, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, 'Aynı ciddiyet ile yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Tuzlaspor maçının ardından, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Aynı ciddiyet ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Uzun yıllar sonra buluştuğumuz 1. Lig'e galibiyetle başlamak bizleri çok mutlu etti. Gol yemeden bitirdik maçı. Henüz ilk maçımıza çıktık. Kazanarak sahadan ayrılmak büyük moral oldu. Aynı ciddiyet ile yolumuza devam edeceğiz. Rakiplerimize saygı gösteren bir ekibiz ve saygı görmek isteyen bir takımız" açıklamasında bulundu.

Takıma transfer takviyesi yapılabileceğini vurgulayan Tahsin Tam, "Oyuncularımın performansından memnunum. Ama henüz transfer sezonu kapanmadı. Takıma birkaç takviye yapabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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