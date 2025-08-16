Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Adana Demirspor Maçını Değerlendirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum FK, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederken, Teknik Direktör Tahsin Tam, yapılan hazırlıkların sonucunu aldıklarını belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Adana Demirspor maçının ardından, "Bu hafta ciddi bir hazırlık yaptık ve karşılığını attığımız 3 gol ile aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Zor şartlarda mücadele eden Adana Demirspor camiasındaki hem teknik ekip hem de oyuncuları tebrik ediyorum. Geçen hafta iyi bir oyunla 1 puan almışlardı. Bu hafta ciddi bir hazırlık yaptık ve karşılığını attığımız 3 gol ile aldık. Adana Demirspor camiasına canı gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor

Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.