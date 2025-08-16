Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Adana Demirspor Maçını Değerlendirdi

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, Adana Demirspor maçının ardından, "Bu hafta ciddi bir hazırlık yaptık ve karşılığını attığımız 3 gol ile aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Maç ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Zor şartlarda mücadele eden Adana Demirspor camiasındaki hem teknik ekip hem de oyuncuları tebrik ediyorum. Geçen hafta iyi bir oyunla 1 puan almışlardı. Bu hafta ciddi bir hazırlık yaptık ve karşılığını attığımız 3 gol ile aldık. Adana Demirspor camiasına canı gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA