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Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: 'Ciddi dersler çıkararak sahadan ayrıldık'

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Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Karagümrük maçının ardından yapılan basın toplantısında ciddi dersler çıkararak sahadan ayrıldıklarını belirtti. Özbalta, maça iyi başladıklarını ve istekli bir oyun sergilediklerini söyledi. Ancak kalemizde gördükleri 2 gol nedeniyle mağlup olacakken berabere kalmayı başardıklarını ifade etti. Ayrıca transfer çalışmalarının devam ettiğini ve takıma birkaç tane daha oyuncunun katılması gerektiğini belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ciddi dersler çıkararak sahadan ayrıldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK, Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Serkan Özbalta, maça kötü başlamadıklarını belirterek, "Maça baktığınız zaman oyuna fena başlamadık. İlk golün ardından ikincisini ve üçüncü golü bulabilmek adına istekli bir oyun sergiledik. Organize ataklar vardı. Oyun felsefemizi yansıtma adına iyi şeyler yaptığımız dakikalarda ikinci golü bulduk" diye konuştu.

"Oyun istediğimiz gibi giderken kalemizde 2 gol gördük"

Mücadele içerisindeki pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan Özbalta, "Oyun istediğimiz gibi giderken kalemizde 2 gol gördük. Neredeyse mağlup olacakken berabere kalmayı başarabildik. Hazırlık kampında sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşadık. Sakatlıklardan dolayı fiziksel düşüklüğü bugün gördük. Belli bir dakikadan sonra oyuncular düşüş yaşadı. Sakat oyunculardaki fiziksel düşüş takımı da etkiledi. Puan puandır. Bazen kanaat etmek gerekir. Kazanamıyorsanız sığ cümle olacak ama puanda almak gerekiyor. Bazen öyle anlar oluyor ki keşke şu maçta puan alsaydık diye üzülüyoruz. İlk puanımızı aldık. Eksiklerimizi gidereceğiz. Hem savunmada hem ofansta eksiklerimizi giderip oyuncularımızla yukarıya doğru çıkaracağız. Geçtiğimiz sezon lige iyi başlayıp talihsiz maç kayıpları, ardından toparlanıp sonunu çok güzel şekilde getirdik. Yarı final oynadık. Biliyorsunuz talihsiz şeyler olmasaydı finalin adı bize yazılmıştı. Ciddi dersler çıkararak sahadan ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birkaç tane daha oyuncunun katılması gerekiyor"

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya da yanıt veren Özbalta, "Eylül ayında transfer sezonu bitiyor. Sezon kapanmadan önce takıma birkaç tane daha oyuncunun katılması gerekiyor. Yönetimin de bu anlamda çalıştığını söyleyebilirim. Aramıza yeni oyuncular katılacak. Bu işin bahanesi olmaz. Bazı takımların kadrosu ligin çok üzerinde. Biz o takımlara namzet olma adına çalışmalarımız var. Transfer olmasa da karamsar bir tablo çizmeyeceğiz. Çorum FK forması giyen tüm oyuncularla mayıs ayına kadar mücadelemiz devam edecek" diye cevap verdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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