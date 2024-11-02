Çorum FK Teknik Direktörü Özbalta'dan 2'de 2 Açıklaması

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Ankara Keçiörengücü maçıyla ilk defa 2'de 2 yaptıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Çorum FK deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk defa 2'de 2 yaptık. Geçen hafta zorlu bir mücadeleden çıktıktan sonra oyuncularımıza bu hafta başından beri konuştuğumuz cümlelerin içinde 'İki maç üst üste kazanalım milli ara öncesindeki son lig müsabakasına o şekilde çıkalım'. Bir ivme yakalamaya ihtiyacı olan bir takımdık. Sezon başından beri bazı dalgalanmalar yaşadık. İyi oynadığımız maçlar ve sıkıntılı olduğumuz anlar oldu. Savunma anlamında yaptığımız iyi şeyler oldu. Bu oyuncularımızın öz güveni, cesareti ve moral açısından çok önemliydi. Yapabildiklerini bugün tekrar tekrar gördüklerinde oyunun tekrar güçlü oynama anlamında ilerleyen haftalarda bizi farklı noktalara getirebileceğini düşünüyorduk. Bunu gerçekleştirmiş olduk. Tertemiz bir maç oldu." - ANKARA