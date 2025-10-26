Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş: 'İlk Çeyrekteki Pozisyonları Gole Çevirseydik Farklı Olabilirdi'

Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Boluspor maçının ardından, "Oyunun ilk çeyreğinde bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsaydık çok farklı bir durum olacaktı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Çorum FK, sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamalarda bulundu. Maç öncesi çalıştıkları organizasyonları istedikleri gibi uygulayamadıklarını kaydeden Çavuş, "İç sahada oynadığımız bir maç. Kazanma düşüncesinde olduğumuz maçtı. Hem iç sahada hem dışarıda oyun içerisindeki prensibimiz bu. Çünkü çok dengeli giden bir ligde fazla galibiyeti yakın zamanda aldığınızda sizi çok farklı yere koyabileceği bir ortam oluşacak. Maç önünde Bolu takımı deplasmanda şu ana kadar hiç mağlup olmamış bir takım. İyi oynadığı maçlar çok fazla olan bir takım. Yeni teknik adamıyla da yeni bir oyun formatına bürünmüş bir takım var. Maç önünde bizim de oyuncu grubuyla paylaştığımız oyun içi organizasyonları vardı. Bu maçın belirleyici özelliklerinden bir tanesi, orta saha oyununu iyi oynayıp onları çok fazla geriye püskürtme organizasyonlarını çalışıp düşündüğümüz bir durumdu, bunu çok fazla yapamadık. Ama buna rağmen, oyunun ilk çeyreğinde bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsaydık çok farklı bir durum olacaktı" açıklamasında bulundu.

Gelecek maçlara odaklanarak yollarına devam edeceklerini kaydeden Çavuş, "Oyuncu grubum içeride oyunu çevirmek için ellerinden gelenin çok fazlasını yaptılar. Tabii bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde bu tarz durumlar yaşanabilecek. Bunu ne kadar az yaşarsak bizim için o kadar değerli olacak. Bundan sonraki süreçte de bir kupa maçı var ve ardından gidip Erokspor maçını oynayacağız ve lige devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM