Haberler

Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş: "İlk Çeyrekteki Pozisyonları Gole Çevirseydik Farklı Olabilirdi"

Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş: 'İlk Çeyrekteki Pozisyonları Gole Çevirseydik Farklı Olabilirdi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum FK, Boluspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, oyunun başındaki pozisyonları değerlendirdi. Çavuş, iç sahada kazanma arzusu içinde olduklarını ve gelecek maçlara odaklanacaklarını belirtti.

Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Boluspor maçının ardından, "Oyunun ilk çeyreğinde bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsaydık çok farklı bir durum olacaktı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Çorum FK, sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, açıklamalarda bulundu. Maç öncesi çalıştıkları organizasyonları istedikleri gibi uygulayamadıklarını kaydeden Çavuş, "İç sahada oynadığımız bir maç. Kazanma düşüncesinde olduğumuz maçtı. Hem iç sahada hem dışarıda oyun içerisindeki prensibimiz bu. Çünkü çok dengeli giden bir ligde fazla galibiyeti yakın zamanda aldığınızda sizi çok farklı yere koyabileceği bir ortam oluşacak. Maç önünde Bolu takımı deplasmanda şu ana kadar hiç mağlup olmamış bir takım. İyi oynadığı maçlar çok fazla olan bir takım. Yeni teknik adamıyla da yeni bir oyun formatına bürünmüş bir takım var. Maç önünde bizim de oyuncu grubuyla paylaştığımız oyun içi organizasyonları vardı. Bu maçın belirleyici özelliklerinden bir tanesi, orta saha oyununu iyi oynayıp onları çok fazla geriye püskürtme organizasyonlarını çalışıp düşündüğümüz bir durumdu, bunu çok fazla yapamadık. Ama buna rağmen, oyunun ilk çeyreğinde bulduğumuz pozisyonları gole çevirmiş olsaydık çok farklı bir durum olacaktı" açıklamasında bulundu.

Gelecek maçlara odaklanarak yollarına devam edeceklerini kaydeden Çavuş, "Oyuncu grubum içeride oyunu çevirmek için ellerinden gelenin çok fazlasını yaptılar. Tabii bu bir süreç. Bu sürecin içerisinde bu tarz durumlar yaşanabilecek. Bunu ne kadar az yaşarsak bizim için o kadar değerli olacak. Bundan sonraki süreçte de bir kupa maçı var ve ardından gidip Erokspor maçını oynayacağız ve lige devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.