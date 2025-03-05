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Çorum FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile Yollarını Ayırdı

Çorum FK, Teknik Direktör Serkan Özbalta ile Yollarını Ayırdı
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Çorum FK, Boluspor'a 2-0 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Özbalta'ya geçmişteki katkıları için teşekkür etti ve kendisine başarılar diledi.

Çorum FK, Boluspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, evinde ağırladığı Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak bugünden itibaren yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği günden itibaren kulübümüz için verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve katkıları için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz. Geçen yıl Süper Lig yarı finaline gitmemizde büyük emekleri olan Serkan Özbalta ve ekibine, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 3 gün önce Serkan Özbalta'ya hakemlere yönelik müdahaleleri sebebiyle 6 maç men cezası ve 58 bin 500 TL para cezası uygulamıştı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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