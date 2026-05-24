Trendyol 1. Lig play-off şampiyonu Çorum FK kupasına kavuştu
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Kupa töreninde şampiyonluk kupasını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz takdim etti.
Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde Çorum FK takımı oyuncuları ve teknik heyetine şampiyonluk kupasını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz takdim etti. - KONYA