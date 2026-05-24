Çorum FK taraftarları final maçını yağmur altında izledi

Çorum FK taraftarları, Konya'da oynanan Trendyol 1. Lig play-off final maçını yağmur altında izledi

Trendyol 1. Lig play-off final maçında Çorum FK, Esenler Erokspor ile Konya'da karşı karşıya gelirken, Çorum'da da final heyecanı yalandı. Binlerce taraftar Kadeş Barış Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı takip etti. Sağanak yağışa aldırış etmeyen taraftarlar, bir arada karşılaşmayı izleyerek takımlarını destekledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı