Çorum FK, ilk kez Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonu 4. sırada tamamlayanÇorumFK, play-off 1. turda Ankara Keçiörengücü'nü eledi. Kırmızı-siyahlılar, bir sonraki turda Bodrum FK ile eşleşirken, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibine rövanşta 2-0'lık skorla üstünlük sağladı ve final biletini aldı. Konya'da bugün oynanan final maçında ligi 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor ile karşılaşan Çorum FK, maçtan Serdar Gürler ve Mame Thiam'ın golleriyle maçtan 2-0 galibiyetle ayrılarak Süper Lig'e yükseldi. Çorum, Çorum FK tarafından ilk kez Süper Lig'de temsil edilecek.

Uğur Uçar başarısı

17 Şubat'ta Çorum FK'nın başına geçen Teknik Direktör Uğur Uçar, takıma büyük ivme kazandırdı. İlk aşamada 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan kırmızı-siyahlılar, sezonu play-off potasında bitirmeyi başardı. - ÇORUM

