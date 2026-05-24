Çorum'da binlerce vatandaştan Süper Lig sevinci

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Çorum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Çorum'da binlerce vatandaş sokaklara akın etti. Taraftarlar konvoylar oluşturup şehir turu attı, kent meydanında, sokak ve caddelerde halaylar çekerek şampiyonluk sevincini yaşadı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı