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Çorum FK, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

Çorum FK, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, Isparta 32 Spor'u mağlup ederek, ligin bitimine 1 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, Isparta 32 Spor'u mağlup ederek, ligin bitimine 1 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Çorum FK, Çorum Şehir Stadı'nda Isparta 32 Spor ile karşılaştı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Çorum FK, puanını 76'ya yükselterek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Maçın son düdüğüyle birlikte taraftarlar sahaya indi.

Karşılaşmayı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve kentin yöneticileri de izledi.

Taraftarlar, stadyumdaki kutlamanın ardından kent merkezinde konvoy düzenledi.

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Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor

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