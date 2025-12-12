Çorum FK, yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak

Haberler

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Özbelsan Sivasspor'a deplasmanda konuk olacak. Kırmızı-siyahlı ekip, 28 puanla zirve yarışı hedefliyor. Maç, 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fatih Tokail yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Geraldo'nun maçta forma giymesi beklenmiyor.

Ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 28 puan toplayan Çorum FK, Sivasspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
