Çorum FK'nın Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Hak Edilmeyen Mağlubiyet Yorumunda Bulundu

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olan Çorum FK'da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, maçın hak edilmemiş bir sonuç olduğunu belirtti ve takımın performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Esenler Erok Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Çorum FK'da Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, "Maçın başından sonuna kadar bakıldığında hak edilmemiş bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erok Spor'a 3-1'lik skorla yenildi. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Maçın başından sonuna kadar bakıldığında hak edilmemiş bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum. Erok Spor ile olan üçüncü ve ikinci bölgedeki şiddetli reaksiyonlar kafamızdaki oyun bu şekildeydi. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz pozisyonlar da var. Duran toptan yediğimiz bir gol ve sonrasında bulduğumuz gol. İkinci devre istatistiklerde çok yüksek bir oyun bizim adımıza. Deplasman takımı adına bulduğumuz pozisyonları sonuçlandırmamız gerekiyor. Bunları yapamadık. Rakibin geçiş oyunundan Faye'nin attığı çok iyi gol bizim oyun ritmimizi değiştirdi. Kaptırdığımız topta yediğimiz üçüncü golle maçı bitirdik. Burada galibiyet adına bir oyun anlayışımız vardı. İçerideki coşkumuz bize galibiyeti getirmedi. Lig uzun bir maraton. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

500
