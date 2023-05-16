Çorum FK'nın şampiyonluk maçına gitmek isteyen küçük taraftara araç çarptı
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Çorum FK'nın şampiyonluk maçına gitmek isteyen Talha Çınar Şahin'e (12) otomobil çarptı.
Çorum FK'nın şampiyonluk maçına gitmek isteyen Talha Çınar Şahin'e (12) otomobil çarptı. Yaralanan küçük taraftar hastaneye kaldırıldı.
MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin'in oğlu Talha Çınar Şahin hocaları ile birlikte maça gitmek istedi. Saat kulesi önünde servisten inen Şahin'e otomobil çarptı. Kazada yaralanan Şahin, Sungurlu Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor