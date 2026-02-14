Haberler

Çorum FK, bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Sezona Süper Lig'e yükselme hedefiyle başlayan ekip, ligde 25 haftada 41 puan topladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin bu sezon sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisi, İstanbulspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetle son buldu.

Sezona Trendyol Süper Lig'e yükselme hedefiyle başlayan Çorum ekibi, geride kalan 25 haftada özellikle iç saha maçlarındaki performansıyla dikkati çekti.

İstanbulspor maçı öncesinde bu sezon sahasındaki 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, ligin 25. haftasındaki 12. iç saha mücadelesinde İstanbulspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Çorum FK'nin sahasındaki 11 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligdeki 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyetle 41 puan toplayan Çorum FK, maç fazlasıyla 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Macron ile Mazlum Abdi kucaklaştı
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Survivor Onur Alp'in o yarışmadaki eski halleri çok konuşuldu