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Çorum FK, Manisa FK Maçına Galibiyet İçin Hazırlanıyor

Çorum FK, Manisa FK Maçına Galibiyet İçin Hazırlanıyor
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdüren Çorum FK, 4 haftalık yenilmezlik serisini Erzurumspor'a karşı kaybetmenin ardından yeniden galibiyet peşinde. Takım, kar yağışına rağmen antrenmanlarına devam ediyor.

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 4 haftalık yenilmezlik serisini 30 Kasım'da konuk ettiği Erzurumspor'a 1-0 mağlup olarak bozan Çorum FK, tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde 20 puanla 10. sırada bulunan Çorum FK, 3 puan alabilmek için Manisa FK karşılamasına galibiyet parolası ile çıkacak.

Kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çalışmalarına ara vermeyen Çorum FK, antrenmanlarına Çorum Şehir Stadyumu'nda devam etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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