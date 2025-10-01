Haberler

Çorum FK, Manisa FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynayacağı Manisa FK maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular taktiksel oyun ve gol vuruşları üzerinde yoğunlaşıyor.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 3 Ekim Cuma günü sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmana futbolcular, dinamik ısınma ile başladı.

İdmanda dar alan ve taktiksel oyun oynayan futbolcular, gol vuruşu ve kenar orta çalışması yaptı.

Sakatlıkları süren kaleci Hasan Hüseyin Akınay ve Geraldo, takımdan ayır salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

