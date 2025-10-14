Çorum FK, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş, Çorum FK Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımın saha içindeki oyununun pozitif yönde geliştiğini söyledi.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirten Çavuş, "Oyundaki değişkenliklere nasıl cevap vereceğimizi değerlendirdik. Oyundaki fiziksel gücün ne seviyede olması gerektiği üzerine çalışmalar yaptık." dedi.

Hatayspor maçının hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Çavuş, "Deplasmanda oynayacağımız maça galibiyet parolasıyla gideceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Bundan sonraki süreçte de tüm maçlara talip olduğumuzu herkes bilmeli. Umut ediyorum ki Mersin'de oynayacağımız maçtan 3 puanla döneceğiz." diye konuştu.

Sakatlığı bulunan oyunculardan kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ın 1-2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağını, Geraldo'nun büyük ihtimalle cuma günü takıma katılacağını anlatan Çavuş, Atakan Cangöz'ün de dizindeki sorun nedeniyle yaklaşık 10 gün sonra aralarına katılabileceğini ifade etti.

Çavuş, Manisa FK karşılaşmasının ilk devresindeki baskılı oyunlarını maçların geneline yaymayı hedeflediklerini kaydetti.

Yusuf Erdoğan: "Biz bu ligin takımı değiliz"

Kaptan Yusuf Erdoğan ise sezona 4 maçta 4 galibiyetle başladıklarına dikkati çekerek, "İstanbulspor karşısında bize yakışmayacak şekilde oynadık ve mağlup olduk. 9 haftalık fikstüre baktığımızda baskılı, ne oynadığını bilen, rakibe oyununu kabullendiren bir Çorum FK vardı. Son hafta ise galibiyet serimizin ilk adımını attık." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum FK'nin ligin üstünde kapasiteye sahip bir takım olduğunu vurgulayan Yusuf, şunları kaydetti:

"Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Lig uzun bir maraton, bazen iyi, bazen kötü oyun olacaktır ama taraftarımız bilsin ki 90 dakika boyunca varını yoğunu sahada bırakan bir Yusuf Erdoğan izleteceğim. Kendi adıma iyi başladığımı düşünüyorum, inşallah böyle devam eder. Hem bu takım hem de bu şehir için çok büyük hedefler konulmuş durumda. Biz bu ligin takımı değiliz. Seneye bu dönemlerde, belki mayıs ayında Avrupa kupalarına katılan bir Çorum FK izletmenin adımlarını attığımızı düşünüyorum."

Orta saha oyuncusu Pedrinho da Hatayspor'a karşı zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Ligdeki bütün maçlar zorlu geçecek. Her maçı ayrı düşünerek ve öz güvenimizi artırarak devam edip, Süper Lig'e yükselmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.