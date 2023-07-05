Üye Girişi
Haberler
Çorum FK futbolcuları sağlık kontrolünden geçirildi

Çorum FK futbolcuları sağlık kontrolünden geçirildi

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu Çorum FK'de futbolcular, sağlık kontrolünden geçirildi. Teknik direktör ve sporcular, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüp CEO'su ise transfer listesinde yer alan futbolcularla görüşmek üzere Ankara'ya gitti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK'de futbolcuların sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Tahsin Tam ve sporcuların kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kulüp CEO'su Abdülhamit Yıldız'ın kulübün transfer listesinde yer alan futbolcular Zargo Toure ve Thomas Verheydt ile Ankara'da görüştüğü ve iki oyuncunun sağlık kontrolünden geçirileceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Ankara CEO Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title