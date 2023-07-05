Çorum FK futbolcuları sağlık kontrolünden geçirildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu Çorum FK'de futbolcular, sağlık kontrolünden geçirildi. Teknik direktör ve sporcular, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüp CEO'su ise transfer listesinde yer alan futbolcularla görüşmek üzere Ankara'ya gitti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK'de futbolcuların sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Tahsin Tam ve sporcuların kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kulüp CEO'su Abdülhamit Yıldız'ın kulübün transfer listesinde yer alan futbolcular Zargo Toure ve Thomas Verheydt ile Ankara'da görüştüğü ve iki oyuncunun sağlık kontrolünden geçirileceği aktarıldı.