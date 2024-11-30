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Çorum FK - Erzurumspor FK Maçında İlginç Gelişme

Çorum FK - Erzurumspor FK Maçında İlginç Gelişme
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Trendyol 1. Lig'de Çorum FK, Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın son düdüğünün ardından oyuncular sahaya geri çağrılarak karşılaşma yaklaşık 2 dakika daha devam etti. Uzatma süresindeki hakem arızası maçın seyrini etkiledi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK'nın Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından oyuncular tekrar sahaya çağrıldı ve karşılaşma yaklaşık 2 dakika daha oynatıldı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Çorum FK, Erzurumspor FK'yı evinde konuk etti. Çorum FK'nin Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, 90. dakikada 8 dakikalık uzatma verildi. Uzatma sırasında hakem Erdem Mertoğlu'nun kulaklığı arızalandı. Kulaklıktaki arızanın giderilmesinin ardından karşılaşmaya devam edildi. Karşılaşmada son düdüğün çalınmasının ardından Çorum FK takımı 8 dakikalık uzatmanın tamamının oynanmadığını belirterek itirazda bulundu. Bu sırada soyunma odasına giden futbolcular sahaya geri çağrıldı. Karşılaşma yeniden oynatılmaya başlandı. Maç yaklaşık 2 dakika daha devam ederken, 8 dakikalık uzatma süresinin tamamlanmasının ardından hakem Erdem Mertoğlu ikinci kez son düdüğü çalarak karşılaşmayı sonlandırdı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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