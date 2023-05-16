Çorum FK'da yönetim ve futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu attı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Çorum FK'da kulüp yönetimi ve futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu attı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü, ligin bitmesine 1 maç kala Isparta 32 Spor'u Berkay Can Demircioğlu ve Hürşit Taşcı'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi. Mücadelenin ardından yönetim ve futbolcular üstü açık otobüsle şehir turu atarak şampiyonluk sevinci yaşadı.

Daha sora kürsüye gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ise Çorum FK'nın yönetimini ve futbolcularını tebrik ederek, "Bugün şehitlerimiz var. Bugün bu tablo olduğu sürece bu terör operasyonları da sona erecek" dedi.