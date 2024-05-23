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Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, hakemlerden iyi maç yönetmelerini istedi

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Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında hakemlerden adaletli kararlar vermesini istedi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Bodrum FK ile yarın yapacakları Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında hakemlerden iyi maç yönetmelerini istedi.

Yalçın, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında yarın Bodrum FK ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Yalçın, "Play-off yarı final rövanş müsabakasını yönetecek hakemlerimize milyonların önünde açık çağrımdır. Sadece ama sadece futbolun konuşulduğu, rakibimiz ve bizim için adaletli kararların verildiği bir maç izlememiz en büyük temennimdir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Spor

Oğuzhan Yalçın Trendyol Spor Güncel Haberler

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