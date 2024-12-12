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Çorum FK, Amed Sportif Maçına Hazırlanıyor

Çorum FK, Amed Sportif Maçına Hazırlanıyor
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Trendyol 1. Lig'de 23 puan ile 7. sırada bulunan Çorum FK, 16. hafta karşılaşmasında evinde Amed Sportif'i ağırlamaya hazırlanıyor. Takım, son maçında Manisa FK'yı 1-0 yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK, 16. hafta karşılaşmasında evinde konuk edeceği Amed Sportif karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdü.

Çorum FK, Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Ligde 23 puan ile 7. sırada bulunan Çorum FK, 15 Aralık'ta Amed Sportif'i evinde konuk edecek. 7 Aralık'ta Manisa FK'yı 1-0 mağlup eden Çorum FK, galibiyet serisini yakalayarak ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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