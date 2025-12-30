Çorum FK, Ahmed Ildız ile anlaştı

Haberler

Güncelleme:
Göztepe'nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ahmed'e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ahmed Ildız, bu sezon Göztepe'de 8 maçta forma şansı bulabildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
