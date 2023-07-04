Çorum FK, 5 futbolcuyla ilgileniyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu Çorum FK, Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için Thomas Verheydt, Zargo Toure, Süleyman Luş, Caner Cavlan ve Geraldo ile transfer görüşmelerine başladı. Anlaşma sağlanan futbolcularla imzaların hafta sonuna kadar atılması planlanıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK'nin transfer etmek üzere 5 futbolcuyla ilgilendiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Thomas Verheydt, Zargo Toure, Süleyman Luş, Caner Cavlan ve Geraldo'nun transferi için görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, 5 futbolcudan anlaşma sağlananlarla hafta sonuna kadar imzaların atılacağı aktarıldı.

Öte yandan Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde sürdürüyor.