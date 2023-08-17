Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen Yeni Şehir Stadyumu, diğer spor branşlarına da hizmet vermeye başladı. Karate, tekvando, judo, boks, okçuluk ve jimnastik branşlarında antrenman salonları oluşturuldu.

Çorum'da 'Yaşayan Stadyum' projesi hayata geçirildi. Çorum Şehir Stadyumu'nun kapıları tüm sporculara açıldı.

Çorum Belediyesi tarafından inşa edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilen Yeni Şehir Stadyumu'nu artık diğer spor branşlarına da hizmet vermeye başladı.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, stadyumun futbol dışında, diğer branşlara da hizmet verebilmesi için "Yaşayan Stadyum" projesini başlattı. Proje çerçevesinde karate, tekvando, judo, boks, okçuluk ve jimnastik branşlarında antrenman salonları oluşturuldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte stadyumda incelemelerde bulundu. "Yaşayan Stadyum" projesiyle ilgili bilgiler alan Başkan Aşgın, şehir stadyumunda geniş kitlelerin spor yapabilmesi için ortaya konulan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinden dolayı Cemil Çağlar'ı tebrik etti. - ÇORUM