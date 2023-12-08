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Çorum'da Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Başladı

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Çorum Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 30 ilden 350'ye yakın sporcu katıldı.

- Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı

ÇORUM - Çorum düzenlenen Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

Çorum Şehir Spor Salonu'nda 8-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyona eleme müsabakaları ile start aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası'na 30 ilden 350'ye yakın sporcunun katıldığını belirterek, "Şampiyonamızın yapıldığı spor salonumuzla ilgili iki önemli detay var. Birincisi şampiyonaya Çorum'un yetiştirdiği dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Nazmi Avluca'nın ismi verildi. Onun adının yaşatılması bizim için önemli. İkincisi ise salonumuzu 15 gün önce teslim aldık. İlk turnuvanın güreşle başlaması da bizim için önemli. Bu şampiyonanın ardından salonumuz Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 3 bin 500 kişi kapasiteli yeni Çorum Spor Salonumuz ulusal ve uluslararası her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilecek nitelikte. Her türlü donanıma sahip" dedi.

Çorum'un güreş sporuna her zaman vefasını gösterdiğini ve her yıl üst düzeyde güreş turnuvalara ev sahipliği yaptığını anlatan Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Kerim Salman, "Şu an için 350 sporcumuz şampiyonaya katılıyor. Bu şampiyonanın ayrı bir özelliği var. Bu topraklarda yetişen dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Nazmi Avluca adına düzenleniyor. Bu minderlerde yetişen değerlerimize federasyon olarak yaşarken şampiyonlarımızın kıymetini biliyoruz. Vefamızı yaşarken gösteriyoruz. İnsanlar öldükten sonra vefa göstermenin bir kıymeti yok. Şampiyona Çorum ve sporcularımız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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