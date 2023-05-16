- Çorum'da 1. Lig coşkusu TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider olan Çorum FK, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

- Çorum'da 1. Lig coşkusu

ÇORUM - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider olan Çorum FK, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluğu şehirde büyük bir coşkuya neden oldu. Maçın hemen ardından taraftarlar düzenledikleri konvoyla şampiyonluğu kutladılar.

Kadeş meydanında toplanan binlerce taraftar şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.