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Çorum'da 1. Lig coşkusu

Çorum'da 1. Lig coşkusu

Spor Haberleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider olan Çorum FK, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider olan Çorum FK, sahasında karşılaştığı Isparta 32 Spor'u 2-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kırmızı-siyahlı ekibin şampiyonluğu şehirde büyük bir coşkuya neden oldu. Maçın hemen ardından taraftarlar düzenledikleri konvoyla şampiyonluğu kutladılar.

Kadeş meydanında toplanan binlerce taraftar şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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