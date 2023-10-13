Çorum Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu İsmail Eren Alıcı'nın adı Türkiye şampiyonasında yaşatılıyor

Genç yaşta hayatını kaybeden Çorum Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu İsmail Eren Alıcı unutulmadı. Türkiye şampiyonu İsmail Eren'in adı Konya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında yaşatılıyor.

En İyiler Yıldız-Genç Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Konya'da başladı. Şampiyonaya Çorum Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcusu İsmail Eren Alıcı'nın ismi verildi.

Türkiye şampiyonu İsmail Eren Alıcı, henüz 17 yaşındayken ilik kanseri tedavisi gördüğü sırada geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Genç sporcunun vefatı, hem Çorum halkının hem de masa tenisi camiasında derin üzüntüye sebep oldu. Çorumlu genç sporcuya vefa örneği gösteren Masa Tenisi Federasyonu, Konya'da düzenlenen şampiyonaya İsmail Eren Alıcı'nın ismini verdi.

İsmail Eren Alıcı'yı andılar

Konya'da 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan İsmail Eren Alıcı En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonası (Yıldız-Genç) müsabakalarının açılışı yapıldı. Müsabaka öncesinde İsmail Eren Alıcı adına anma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından federasyon temsilcisi tarafından İsmail Eren'in annesi Nilgün Alıcı'ya plaket takdim edildi. Öte yandan İsmail Eren adına basılan tişörtleri giyerek törene katılan arkadaşları ve antrenörler, salonda duygusal anlar yaşattılar. - ÇORUM