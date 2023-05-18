Çorum'a Güreş Eğitim Merkezi yapılıyor

Çorum Belediyesi'nin şehre kazandıracağı Güreş Eğitim Merkezi'nde inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirilen proje, Çorum'un güreş sporuna önemli katkı sağlayacak.

Bölgenin en modern güreş eğitim Merkezi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Çorum'un güreşle anılan bir il olduğunu, olimpiyat, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonları arasında çok sayıda Çorumlu güreşçi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Bu proje, Çorum Belediyesi'nin kendi bünyesinde hizmet satın alarak ürettiği çok özel bir proje. Türkiye'nin en güzel güreş eğitim merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz. Projenin yapımı, takibi her şeyi Çorum Belediyesi'ne ait. Finansal kısmı ise yüzde 100 oranında Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından karşılanıyor" dedi.

"Muazzam bir eseri daha Çorum'a kazandırmış olacağız"

Projeyi yılsonu itibarıyla tamamlanıp, güreş camiasının hizmetine sunmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Aşgın, "Türkiye yüzyılında, Türkiye'nin en güzel güreş eğitim merkezini güreşçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. 66 yatak kapasiteli, içerisinde birçok farklı alanın ve sosyal alanlarında olduğu muazzam bir eseri daha Çorum'a kazandırmış olacağız. Spor şehri Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çorum'u spor kenti haline getirmede kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Aşgın, "Şehir stadyumu yanında yer alan Güreş Eğitim Merkezi, yaklaşık 3 bin 750 metrekare inşaat alanı ve bin 240 metrekare oturum alanına sahip olacak. Hizmet binası kısmı ofisler, 22 adet konaklama odası, etüd ve dinlenme odaları, ıslak hacimler, sığınak, çamaşırhane gibi donatılardan oluşacak. İdari binanın yanında bir de antrenmanlar için spor salonu yer alacak" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

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