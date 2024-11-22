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Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

- Çorluspor 1947'nin teknik direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersin Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni ve detaylarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Spor
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