Çorlu polisi, öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü - Haberler

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Çorlu polisi, öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çorlu polisi, öğrencileri Fenerbahçe maçına götürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrenim gören öğrenciler polis ağabeyleri ile birlikte Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrenim gören öğrenciler polis ağabeyleri ile birlikte Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını tribünden izledi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nce Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesında Fenerbahçe Spor Kulübü ile irtibata geçilerek bir dizi organizasyon gerçekleştirdi. Son olarak Fenerbahçe - Karagümrükspor maçına öğrenciler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Çorlulu öğrencileri Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na götürdü.

Karşılaşmayı maraton alt tribününden takip eden öğrenciler ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri daha sonra yeniden Çorlu'ya döndü. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe, Hisarcık, Polis, Çorlu, Spor, Haberler

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