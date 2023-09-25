Çorlu'da Polis Ekipleri Asayiş ve Trafik Denetimi Yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi ve eksik belge olan veya kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi. Ayrıca sürücü ve yolcuların GBT sorgulaması yapılarak aranan kişiler gözaltına alındı. Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği bildirildi.