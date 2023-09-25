Çorlu'da Polis Ekipleri Asayiş ve Trafik Denetimi Yaptı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi ve eksik belge olan veya kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi. Ayrıca sürücü ve yolcuların GBT sorgulaması yapılarak aranan kişiler gözaltına alındı. Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği bildirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı.
İlçenin farklı bölgelerinde eş zamanlı yapılan denetimlerde polis ekipleri araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti.
Belgeleri eksik olan ve kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere idari para cezası kesildi.
Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı, çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.
Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği belirtildi.