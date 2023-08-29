Çorlu'da Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı
Spor Haberleri
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücü belgeleri kontrol edildi, eksik belge ve kural ihlali yapanlara ceza kesildi. Ayrıca GBT sorgulaması yapılarak aranması olan kişiler gözaltına alındı. Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği bildirildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı.
İlçenin farklı bölgelerinde eş zamanlı yapılan denetimlerinde polis ekipleri durdurdukları araçlarda sürücü belgelerini kontrol etti.
Eksik belge ve kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası kesildi.
Ekipler ayrıca GBT sorgulaması da yaptı, çeşitli suçlardan aranması olan kişiler gözaltına alındı.
Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği belirtildi.