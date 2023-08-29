Çorlu'da Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücü belgeleri kontrol edildi, eksik belge ve kural ihlali yapanlara ceza kesildi. Ayrıca GBT sorgulaması yapılarak aranması olan kişiler gözaltına alındı. Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği bildirildi.